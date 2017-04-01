Минэкономразвития республики продолжает предварительный отбор инвестиционных проектов для включения в 2018 году в подпрограмму «Социально-экономическое развитие КБР на период до 2025 года». Об этом сообщается на сайте ведомства — 2017.04.07





Реализация бизнес-идей в рамках подпрограммы осуществляется с господдержкой. Участникам предоставляются субсидии в размере до 41% от общей сметы проекта. К отбору допускаются юридические лица при соблюдении некоторых условий. Так, общая стоимость проекта должна составлять более 50 миллионов рублей, предприятие должно быть зарегистрировано и осуществлять свою основную уставную деятельность на территории СКФО. Также юрлицо должно иметь опыт работы в своей сфере и заёмные средства в размере не менее 59%. Срок реализации проекта не может превышать 9 лет. Заявки необходимо направить до 17 апреля на электронный адрес Минэкономразвития КБР.