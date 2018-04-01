Межведомственная комиссия в очередной раз проинспектировала ход строительства двух новых автовокзалов в Нальчике и центра высшего водительского мастерства «Кавказ-Автосити» — 2018.04.19





Первым делом представители различных министерств и ведомств отправились в Урванский район. К настоящему времени, как пояснили подрядчики, на площадке будущего автокомплекса завершена реконструкция детско-юношеской спортшколы. К маю здесь пройдет тестирование дрэг-полосы и гоночной трассы. Ее основание практически готово. Работы по укладке дорожного покрытия протяженностью 4,5 км по всему комплексу планируется закончить к концу года. Комиссия и подрядчики вместе с заказчиками обсудили текущие вопросы и обозначили меры по соблюдению графика строительства. Следующие объекты — вокзалы «Южный» и «Северный». На первом подведены коммуникации. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. На «Северном» выполнены работы по каркасу и кровле. Как отметили проверяющие, он по готовности превосходит «Южный».

Обозначено, что в начале мая будет проведено оперативное совещание с инвесторами, руководителями и подрядчиками всех трех объектов при участии спецпредставителя Главы КБР по реализации инвестиционной политики и инновациям Хачима Кармокова.