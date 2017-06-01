Межрегиональный форум по финансовой грамотности организовали в столице республики. В Нальчике он проходит уже во второй раз — 2017.06.29





Для участия сюда съехались около семидесяти юношей и девушек из десяти регионов страны. В основном это студенты вузов. Организовали форум представители общественного движения «Молодые юристы России» и Кабардино-Балкарский гос_университет. Поддержку оказало федеральное Минобрнауки. На лекциях, семинарах и круглых столах также расскажут, что нужно знать каждому о кредитах и что такое электронные деньги. Программу ведут профессиональные эксперты и предприниматели с богатым опытом в сфере управления финансами.