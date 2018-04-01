Межнациональные отношения обсудили сегодня в Нальчике — 2018.04.05





В одном из колледжей прошла встреча представителей ислама и православия со студентами. Беседа состоялась в рамках общественного проекта «Этнокультура — путь к взаимопониманию». Перед молодежью выступили помощник главного муфтия КБР Хизир Отаров и благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии отец Валентин. Эта встреча со студентами в рамках проекта уже не первая. Ранее для молодежи КБР провели семинар по конфликтологии, а также занятия в Национальном музее республики, где рассказали о культуре и быте трех титульных национальностей, проживающих в Кабардино-Балкарии.