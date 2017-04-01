Международная организация «Объединенный мир борьбы» обновила рейтинг сильнейших спортсменов мира греко-римского стиля — 2017.04.10





Первую позицию в восьми весовых категориях занимают три россиянина. Кроме того, в списках сильнейших классиков мира фигурируют два представителя Кабардино-Балкарии. Воспитанник детско-юношеской спортшколы Эльбрусского района Джамболат Локьяев на два пункта улучшил свое положение в весе до 59 килограммов — у него 10-е место. На днях он стал серебряным призером первенства Европы в венгерском городе СОмбатхей. Другой наш борец, чемпион мира среди юниоров Заур Кабалоев вошел в число высокорейтинговых атлетов в весе до 66. Намного лучше обстоят дела у вольников республики. Абсолютный лидер в категории до 74 килограммов — Аниуар Гедуев. В обновленный список также входят Исмаил Мусукаев, Мурадин Кушхов и Анзор Уришев, который в эти выходные взял третье место на международном турнире в Болгарии.