Между тем, сегодня в Республиканском онкологическом диспансере побывали врачи из Ростова-на-Дону. Они не только пообщались с пациентами, но и оценили возможности медицинского учреждения — 2018.01.22


Вместе с министром здравоохранения Кабардино-Балкарии Маратом Хубиевым и нальчикскими коллегами гости осмотрели отделения радиологии, химиотерапии, а также противоопухолевое отделение. Врачи оценили материально-техническое оснащение и отметили высокий профессионализм местных докторов. Кроме того, рассказали, что готовы оказывать центру посильную помощь. Расширенный материал о визите ростовских онкологов в Нальчик смотрите в наших следующих выпусках.

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.01.22 16:35

— Онкологие узхэм елэжьу Ростов дэт дэт щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ институтым и лэжьак1уэхэр нобэ республикэм къеблэгъащ.

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.22 16:34

— Мусукланы Алий Ростовну онкология жаны бла илму-излем институтуну алимлери бла тюбешгенди.

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