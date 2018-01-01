Между тем, сегодня в Республиканском онкологическом диспансере побывали врачи из Ростова-на-Дону. Они не только пообщались с пациентами, но и оценили возможности медицинского учреждения — 2018.01.22



Вместе с министром здравоохранения Кабардино-Балкарии Маратом Хубиевым и нальчикскими коллегами гости осмотрели отделения радиологии, химиотерапии, а также противоопухолевое отделение. Врачи оценили материально-техническое оснащение и отметили высокий профессионализм местных докторов. Кроме того, рассказали, что готовы оказывать центру посильную помощь. Расширенный материал о визите ростовских онкологов в Нальчик смотрите в наших следующих выпусках.