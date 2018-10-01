Между тем, сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых. — 2018.10.25

Таким гражданам предложат платить через мобильное приложение, по сниженной ставке, без предоставления отчетности.

Так власти надеются все-таки вывести само_занятых из тени. А таких в России, по оценкам экспертов, около восьми миллионов человек. Кроме того, само_занятыми предлагают считать граждан, которые не имеют работодателя, создают продукт или услугу без посредников, и чей доход составляет не более двухсот тысяч рублей в месяц. Также депутаты предлагают не превышать ставку налога больше шести процентов. В них уже включены взносы в систему ОМС. А вот отчисления в Пенсионный фонд для такой категории будет делом добровольным. В качестве еще одного бонуса граждане, которые зарегистрируются в мобильном приложении, получат налоговый вычет в десять тысяч рублей.