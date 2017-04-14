Между поселком Эльбрус и поляной Азау идут дорожные работы. Здесь капитально ремонтируют участок федеральной трассы «Прохладный — Баксан – Эльбрус», протяженность которого — 16 километров — 2017.04.14





«КАМАЗы» едва успевают высыпать горячий асфальт. Его тут же равняют и трамбуют, не давая остыть. Катки идут один за другим. Единственная трасса, ведущая на зимний курорт, после капремонта будет полностью соответствовать европейским стандартам, её пропускная способность увеличится, отмечают в республиканском филиале Управления федеральных автодорог «Кавказ». А стоянки и съезды позволят избежать пробок в пик сезона. Работы на этом участке планируют завершить к сентябрю нынешнего года. Отмечу, что трассу «Прохладный — Баксан – Эльбрус» приводят в порядок поэтапно. Капремонт начали пять лет назад и закончить планируют ориентировочно в начале 2019-го. Тогда вся дорога от нулевого до 104-го километра приобретет новый облик.