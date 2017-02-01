Менее двух недель остается у выпускников девятых классов для подачи заявления на участие в итоговой аттестации — 2017.02.17





Школьники должны определиться с учебными предметами, которые будут сдавать, до первого марта, напоминают в Рособрнадзоре. Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассники должны обязательно сдать русский язык и математику. Еще два предмета идут по выбору. Призеры всероссийской и международной олимпиад школьников освобождаются от прохождения испытания по профильному предмету. Если ученик получил неудовлетворительную оценку, у него есть возможность аттестоваться заново, но уже в резервные дни. Сроки ГИА в этом году определены следующим образом: 20 апреля начнется досрочный этап, основной — с 26 мая, ну а дополнительный – уже в сентябре.