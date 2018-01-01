МЧС предупреждает: в ближайшие три дня в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно. — 2018.12.17

Возможны повреждения объектов инфраструктуры, затруднения в работе автотранспорта, перекрытие дорог, повышается риск травматизма и гибели людей. Спасатели призывают туристов и жителей республики следить за изменениями погоды, кататься только на размеченных, разрешенных трассах, выходя в горы, обязательно уточнять места возможного схода лавин. К слову, наибольшую опасность представляют склоны крутизной более 30 градусов.