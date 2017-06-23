«Машук» приближается. Подготовка главного летнего молодежного события Северного Кавказа подошла к завершению — 2017.06.23





Об этом сообщили на заседании оргкомитета форума. В мае в каждом субъекте округа прошли так называемые «предмашуки». Пресс-конференции, семинары, тренинги и пробные защиты проектов были организованы для того, чтобы молодежь получила практику публичных выступлений. Помимо делегатов южных регионов страны, на Машук приедут участники со всей России и даже из семи зарубежных государств, отмечают организаторы лагеря. Около 3 тысяч ребят с 5 по 19 августа представят свои проекты в Пятигорске, на Комсомольской поляне. В программе форума — работа на тематических площадках, ярмарка-презентация успешных разработок прошлых лет, общение с федеральными экспертами: российскими политиками, общественниками, бизнесменами, спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Кабардино-Балкария в этом году отправит на пятигорский сбор 250 юношей и девушек. Они, в частности, хотят предложить организаторам форума вывести на окружной уровень автомотофестиваль «Седьмая скорость», который проходит в республике. Также инициативная молодежь КБР намерена обсудить состояние и развитие кинематографа СКФО, презентовав фильмы местных режиссеров. Регистрация участников «Машука» завершится 1 июля.