Марс станет ближе… Этим летом группа школьников из Кабардино-Балкарии отправится в Крым в летний лагерь по изучению «красной планеты» — 2018.02.19





Презентацию образовательного проекта провели в Нальчике. Перед воспитанниками Детской академии творчества выступила один из инициаторов поездки — сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина — Александра Титова. Она — бессменный организатор конкурса научно-технических и художественных проектов «Звездная эстафета». На этот раз гостья представила еще одну образовательную программу в сфере космонавтики. Есть ли жизнь на Марсе, юные исследователи будут изучать в июне — июле этого года. Из полусотни российских школьников 10 будут представлять в Крыму Кабардино-Балкарию.