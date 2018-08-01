Мария Ласицкене одержала очередную победу на соревнованиях по прыжкам в высоту – на этот раз в Швеции. — 2018.08.20

Там прошел международный легко_атлетический турнир.

Все заявленные высОты россиянка брала с первой попытки и в итоге с результатом один_девяносто семь стала лидером состязаний. Отмечу, что Ласицкене 25 лет. На сегодня она является двукратной чемпионкой мира. А в прошлом году стала победительницей международного турнира «Бриллиантовая лига». Буквально через несколько дней ей предстоит защищать этот титул в Цюрихе.