Малообеспеченным жителям Кабардино-Балкарии помогают в приобретении цифровых телеприставок, сообщают в республиканском Минтруда. — 2019.01.30

Единовременные выплаты на приобретение оборудования выдают одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которых обслуживают соцработники на дому. Материальную помощь на эти цели уже получили 65 человек. На финансовую помощь государства в приобретении цифровых приставок также могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Прием заявок и выплаты будут продолжаться до конца 2019 года.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.30

— Мы гъэм япэ Кавказ къэрал зэхуаку экономикэ форум ирагъэк1уэк1ыну я мурадщ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.01.30

— КъМКъУ Россейде бийик билим берген алчы окъуу юйлени санына киргенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.30

— КБР готова к переходу на цифровое вещание.

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