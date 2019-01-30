Малообеспеченным жителям Кабардино-Балкарии помогают в приобретении цифровых телеприставок, сообщают в республиканском Минтруда. — 2019.01.30

Единовременные выплаты на приобретение оборудования выдают одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которых обслуживают соцработники на дому. Материальную помощь на эти цели уже получили 65 человек. На финансовую помощь государства в приобретении цифровых приставок также могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Прием заявок и выплаты будут продолжаться до конца 2019 года.