Ловкие, смелые, умелые! Сегодня республиканское погрануправление ФСБ России традиционно проводит военно-патриотический конкурс «Юных друзей пограничников» — 2018.04.26





На территории Учебного центра «Шалушка» состязаются старшеклассники городских и районных школ республики. На разных площадках юнармейцы показывают строевую подготовку, метают гранаты, собирают и разбирают автоматы Калашникова на скорость. Место проведения максимально приближено к полевым условиям. Продемонстрировать сноровку и навыки могут абсолютно все. За первое место состязаются девять команд. Конкуренция большая. Судьи отмечают, юные друзья пограничников серьезно подготовились к конкурсу. Победителей ждут кубки и ценные призы.