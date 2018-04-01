Лоукостер «Победа» с сегодняшнего дня приостановил полеты из Кабардино-Балкарии — 2018.04.05





На официальном сайте авиакомпании в качестве причины такого решения указывается несоответствие местного аэродрома сертификационным требованиям безопасности.

Однако, как информирует пресс-служба аэропорта «Нальчик», никаких официальных уведомлений в их адрес от «Победы» направлено не было. В интервью нашей программе официальный представитель аэропорта Марина Темижева заявила, что специалисты авиакомпании вообще не уполномочены давать оценку аэродромной инфраструктуре.

На данный момент «Победа» закрыла продажу билетов по рейсам в Москву на весь апрель, а Санкт-Петербург, по некоторым данным, до конца лета. Впрочем, поясняют в пресс-службе аэропорта, желающие по-прежнему могут лететь в эти города из Нальчика, только другим перевозчиком – компанией «Ютэйр».