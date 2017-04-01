Ликвидировано 8 наркопритонов, изъято больше 30 килограммов различных запрещенных веществ. В профильном подразделении МВД по КБР сегодня подвели итоги работы за первый квартал этого года — 2017.04.18





Как заявлено на брифинге, с января по март оперативники выявили порядка 260 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители отмечают: количество правонарушений в этой сфере заметно снизилось в сравнении с таким же периодом 2016-го. Сократилось и число состоящих на учете наркозависимых. Сейчас их в Кабардино-Балкарии насчитывается менее 2 тысяч человек. В числе резонансных раскрытых преступлений — задержание курьеров, у которых нашли больше двух с половиной тысяч разовых доз. По словам Константина Шаповалова, скрытая продажа запрещенных препаратов через интернет сейчас является самым популярным видом распространения наркотиков. Поэтому при раскрытии таких преступлений используются самые современные информационные технологии. К работе привлечены сотрудники всех силовых структур, в том числе ФСБ, отмечено на брифинге.