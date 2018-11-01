Льготники Кабардино-Балкарии сделали свой выбор на 19-ый год — 2018.11.12





Они определились с тем, как получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба местного Отделения Пенсионного фонда.

Так, от всего набора соцпакета отказались почти 63 тысячи льготников. Всего их в республике на сегодняшний день свыше семидесяти восьми тысяч. Пенсионный фонд напоминает, что раньше с заявлением об отказе от соцпакета в территориальный орган по месту жительства нужно было обращаться каждый год до первого октября. Теперь же, эти услуги будут предоставляться по выбранной форме до тех пор, пока пенсионер не изменит своего решения.