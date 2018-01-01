Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в республике нет, сообщили сегодня в региональном Управлении Роспотребнадзора — 2018.01.23





Распространение респираторных вирусных инфекций в настоящее время – на низком уровне. По словам специалистов, это результат массовой вакцинации граждан: минувшей осенью прививки сделали примерно 40 процентов жителей Кабардино-Балкарии. В Управлении Роспотребнадзора говорят, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом можно ожидать в конце января – феврале. В ведомстве уже открыли «горячую линию». Специалисты готовы рассказать обратившимся о мерах профилактики. Номера телефонов вы сейчас видите на экране.