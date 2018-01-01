Курс – на повышение квалификации… В министерстве спорта состоялось совещание руководителей Федерации футбола и арбитров республики — 2018.01.12





На встрече говорили о необходимости повышать эффективность работы федерации и судейского корпуса Кабардино-Балкарии. Обращаясь к арбитрам, министр спорта Асланбек Хуштов отметил, что от них требуется максимальная объективность на матчах и принципиальность при принятии решений. Председатель рескома профсоюза работников физкультуры и спорта республики Александр Заруцкий рассказал о предварительных договоренностях с Российским футбольным союзом: речь идет о планах по обучению и повышению квалификации судей из Кабардино-Балкарии. Помимо это, в республике планируют создать специализированную школу арбитров.