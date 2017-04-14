«Курорт – территория красоты!» — акция под таким девизом проходит сегодня в Нальчике — 2017.04.14





Активисты убирают территорию перед старым зданием водогрязелечебницы. Участниками субботника стали работники министерства курортов и туризма, сотрудники баз отдыха Приэльбрусья и санаториев столицы республики, а также студенты и школьники. Инициаторы акции говорят, что проведут уборку по всему Долинску. В следующую субботу намерены привести в порядок площадку у водолечебницы на улице Канукоева. В министерстве курортов и туризма приглашают всех желающих к участию в субботниках.