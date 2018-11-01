«Культура — основа толерантности» — так называется международный форум, который открылся накануне в Нальчике — 2018.11.13





Проводят его при поддержке профильного федерального министерства. Сегодня в Национальной библиотеке в рамках форума состоялся круглый стол на тему «Культура против террора, культура — основа толерантности». Участники — работники библиотек, музеев, художественные руководители ансамблей из Северо-Кавказского и Южного округов, а также из Абхазии и Южной Осетии. Сегодня вечером жители районов Кабардино-Балкарии покажут гостям театрализованное представление «Молодежь! Единство – будущее». Состоится оно в Государственном концертном зале. А завтра пройдет выездной семинар-совещание в ДК Чегемского района.