«Кубок Сталинграда» взят… Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей всероссийского легкоатлетического турнира, который прошел в Волгограде — 2018.01.29





Там прохладянка обновила собственное достижение: до этого в Москве она с первой попытки взяла высоту 2 м 01 см. В городе на Волге ей оказались подвластны 2,04. Это лучший результат сезона в мире, а для самой Марии – это личный рекорд на соревнованиях в помещении. После удачной попытки Ласицкене трижды намеревалась преодолеть планку, установленную еще на три сантиметра выше, но пока безрезультатно. Следующий старт у Марии запланирован на шестое февраля в Словакии.