Крымским поисковикам удалось установить имена участников Великой Отечественной, которые погибли, защищая полуостров от фашистов, и до этого числились как «безымянные солдаты» — 2018.03.15





Есть среди героических воинов и уроженцы Кабардино-Балкарии. Поисковую операцию организовали в Крымском отделении Российского союза ветеранов. Участвовали в ней и студенты-волонтеры. Им удалось определить места захоронений более восьми тысяч солдат и офицеров, которые погибли в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма. В списках – 19 фамилий представителей нашей республики. По некоторым из них даны сведения о месте призыва и членах семей. Большинство погибших похоронены в населенных пунктах Аджимушкай, Бондаренково, Осовины и Юркино.