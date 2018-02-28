Кратковременные помехи и перерывы в трансляции теле- и радиопередач возможны в ближайшее время на территории республики — 2018.02.28





Технические неполадки вызывает воздействие солнечного излучения, которое искажает сигнал, принимаемый со спутника. Такое явление наблюдается дважды в год, на протяжении трех с половиной недель, в период от осеннего и весеннего равноденствия. В это время Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземной станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема сигнала вплоть до полного пропадания. Сбои трансляции наиболее вероятны в первой половине дня. Однако максимальная продолжительность помех не превысит получаса в сутки, сообщают специалисты.