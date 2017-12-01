«Козий» рынок в Нальчике преобразится. Разработан проект реконструкции торговых площадей, сообщили в городской мэрии — 2017.12.01 17:04





Территорию рынка планируют благоустроить. При этом будут соблюдены установленные требования пожарной и антитеррористической безопасности. По эскизу продавцы расположатся в открытых торговых рядах с крышами и ограждениями, созданных в стиле старинного подворья. Здесь же организуют так называемую «этнографическую зону», где народные умельцы смогут вживую демонстрировать свое мастерство. Откроются кафе с национальной кухней и детские площадки. Как отмечается в релизе, арендная плата за места не повысится. Реконструкцию рынка намерены возобновить ближайшей весной. Сейчас торговля идет в прежнем режиме, отмечают в мэрии.