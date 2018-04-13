Корабли Балтийского флота «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» на учениях уничтожили подлодку уловного противника, сообщает ТАСС — 2018.04.13





Оба судна участвовали в тренировке во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота. Они отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее обезвреживанию. По легенде, перед субмариной стояла цель ликвидировать суда обеспечения в районе сосредоточения одной из группировок Балтийского флота. Малые противолодочные корабли и вертолет с помощью гидроакустических средств обнаружили подлодку, а затем условно уничтожили ее, применив реактивные бомбометные установки и торпедное вооружение, говорится в сообщении.