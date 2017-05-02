Компания «КавказВольфрам» создана! Такое решение одобрили сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Провел его премьер-министр Алий Мусуков — 2017.05.18





Предприятие будет заниматься проектами по созданию горно_обогатительных и перерабатывающих производств в республике. Создано оно в соответствии с федеральными и республиканскими законодательными актами. Кабинет министров одобрил проект Соглашения между правительствами Кабардино-Балкарии и Карелии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ планируется подписать в июне на Петербургском экономическом форуме. Также на заседании говорили о подготовке многостороннего соглашения о реализации в республике Программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период до 19-го года. Министерство финансов проинформировало: республиканский бюджет в первом квартале этого года выполнен с темпом роста выше, чем за такой же период прошлого года. Правительство решило провести общереспубликанский субботник в поддержку детства. Состоится он третьего июня. За счет собранных средств детям из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также сиротам будет выплачена единовременная помощь — из расчета две тысячи рублей на каждого ребенка.