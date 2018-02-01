«Комфортная городская среда» … Работать над реализацией программы по благоустройству начали в Черекском районе — 2018.02.16





В целом она рассчитана на пять лет – до 2022-го. Это часть приоритетного федерального проекта. В нынешнем году на реализацию задуманного в муниципалитете направят около семи с половиной миллионов рублей, которые поступят из бюджетов разных уровней. На эти деньги собираются отремонтировать семь многоэтажек, а также территории вокруг районного Дома культуры и одного из детских садов в Кашхатау. Будет уложен новый асфальт и установлены бордюры. Обустроят тротуарные дорожки и заменят контейнеры для мусора. По словам представителей районной администрации, строительные работы должны начать в мае и завершить до октября. Столь масштабное благоустройство в Черекском районе проведут впервые за многие годы.