Ко Дню спасателя в Нальчике открыли памятник пожарным — 2018.12.27





Это- первый монумент в Кабардино-Балкарии, посвященный представителям благородной профессии. Композицию из бетона и бронзы установили у здания противопожарной службы на улице Пачева. Ее автор – скульптор Станислав Катони. А прообразами стали действующие сотрудники. Средства на создание «народного» памятника собирали, что называется «всем миром». Свой вклад внесли сами сотрудники МЧС, представители общественных организаций, предприниматели. Обелиск открыли в торжественной обстановке, под звуки сирен пожарных машин. Расширенный материал смотрите в нашем следующем выпуске.