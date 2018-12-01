Казбек Коков провел расширенное заседание Правительства КБР по подведению предварительных итогов социально-экономического развития Кабардино-Балкарии за 2018 год и задачах на 19-й — 2018.12.27





С информацией об исполнении основных прогнозных показателей и готовности республики к реализации региональных составляющих Указа Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны выступил Алий Мусуков. Заслушав доклад председателя Правительства, Казбек Коков обозначил свое видение ключевых вопросов дальнейшего развития республики на предстоящий период.

Правительству необходимо разработать комплекс мер, призванный обеспечить в 2019 году темпы роста производства промышленной продукции не ниже 104 процентов, а в последующие годы — до 112-ти.

Для достижения этих показателей необходимо вывести на новый уровень весь спектр предоставляемых услуг, создать современную туристскую и транспортную инфраструктуру, перейти к активной стадии реализации проекта по развитию горнолыжного комплекса «Эльбрус». При этом чрезвычайно важно обеспечить круглогодичное функционирование всего туристско-рекреационного комплекса.

К 2025 году мы должны выйти на создание 12 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнул временно исполняющий обязанности Главы, что позволит в значительной степени снизить остроту проблемы занятости населения. Особое внимание — созданию современного здравоохранения. Профилактическая и диагностическая медицина стала доступной для каждого человека. Безусловным приоритетом нашей социальной политики должно оставаться создание эффективной системы образования. Задача улучшения качества жизни охватывает целый комплекс и других важных сфер жизнедеятельности. Это общественный транспорт, учреждения культуры, общественные пространства, государственные и муниципальные услуги. Казбек Коков отметил, что по каждой из этих составляющих должна быть ясная и чёткая программа действий.

В завершение Казбек Коков поручил председателю Правительства совместно с руководителями министерств и ведомств обобщить и оформить в виде перечня поручений все озвученные на совещании предложения.