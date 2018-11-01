Казбек Коков посетил Соборную мечеть в Нальчике, осмотрел помещения молельных залов, ознакомился с работой издательского отдела Духовного управления мусульман КБР — 2018.11.16





В ходе встречи с председателем ДУМ Хазраталием Дзасежевым подняты вопросы развития и укрепления межконфессионального согласия в регионе. В тот же день Казбек Коков побывал в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы. Об организации образовательного процесса рассказал ректор Шарафутдин Чочаев. В здании расположены конференц-залы, аудитории, библиотека, лингафонные и компьютерные классы.