Картина «Теснота» молодого режиссера Кантемира Балагова из Кабардино-Балкарии удостоена Гран-при 11-го Международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» — 2017.06.19





Этот кинофорум проходил в Ивановской области, сообщает ТАСС. 26-летний Кантемир Балагов оказался самым молодым режиссером из всех участников. Его фильм снят в жанре псевдодокументалистики. Это история похищения молодой пары для получения выкупа, где реальные факты перемешаны с авторским вымыслом. На «Кинотавре-2017», который прошел на днях в Сочи, выпускника мастерской известного режиссера Александра Сокурова отметили сразу двумя наградами: за лучший дебют и призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. А чуть ранее картина Балагова получила приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ в программе Каннского фестиваля «Особый взгляд».