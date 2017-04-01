Камеры видеонаблюдения в скором времени появятся и на немаркированных трассах горы Чегет в Приэльбрусье — 2017.04.10





. Об этом заявлено на заседании межведомственной правительственной комиссии КБР по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Изображение с них будет передаваться в ситуационный центр АПК «Безопасная республика» в Нальчике. Решение о необходимости принятия таких мер обусловлено трагедией на северном склоне Чегета, где 3 марта при сходе лавины погибли семь человек, одного удалось спасти. Четыре камеры будут установлены на горе после второй очереди кресельной канатной дороги. Это те участки, где туристы-экстремалы тайком проникают на немаркированные трассы. Наличие камер здесь позволит установить точное количество людей, находящихся на склонах при возникновении нештатной ситуации. Количество отдыхающих на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии растет. Поэтому вопросам обеспечения безопасности следует уделять больше внимания, отмечают специалисты. Основная задача -предотвращение неоправданных рисков.