Как реализуют в республике закон о бесплатной юридической помощи, обсуждали сегодня на круглом столе в парламенте Кабардино-Балкарии — 2018.03.21





К диалогу пригласили представителей Минтруда и Адвокатской палаты. В регионе живут около 70 тысяч льготников, которые имеют право на получение безвозмездной помощи адвокатов, сообщила спикер парламента Татьяна Егорова.

Председатель парламента подчеркнула, что в Кабардино-Балкарии сегодня создана полноценная система бесплатной юридической помощи гражданам – сформирована законодательная база, определены исполнители, выделены необходимые ресурсы. Сейчас главная задача – выполнять поставленные задачи. По итогам круглого стола были сформулированы рекомендации заинтересованным ведомствам.