Как повысить качество обслуживания в сфере туризма… — 2018.11.20

Этот вопрос стал главным сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии на совместном заседании трех профильных комитетов.

Тема выбрана не случайно, а в преддверии открытия горнолыжного сезона. По данным Минкурортов КБР, рекреационные ресурсы в большинстве своем представлены в Эльбрусском, Черекском и Чегемском районах. За первые 9 месяцев этого года республику посетили свыше 400 тысяч туристов. Это почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. При таком растущем потоке отдыхающих, отметил замминистра профильного ведомства Ахмат Сумаев, есть ряд вопросов, которые требуют первоочередного решения. Обслуживание посетителей в гостиницах, кафе и ресторанах нужно качественно повышать. Не хватает санитарных зон и стоянок для машин. Дорога вдоль Чегемских водопадов разрушена.

Еще один вопрос – легализация малого бизнеса. Чтобы обеспечить стабильный доход в бюджет республики, необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Министерство курортов и туризма КБР разработало поправки и обратилось к Парламенту республики с просьбой направить документ на рассмотрение в Госдуму.