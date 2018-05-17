Как эффективно бороться с ожирением… Сегодня в первой горбольнице Нальчика говорили о комплексном подходе в лечении пациентов с таким недугом — 2018.05.17





Участие в межрегиональной научно-практической конференции приняли врачи и студенты. Диагноз «ожирение» становится верным спутником других серьезных заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца, злокачественные опухоли… Избыточный вес относится к числу пяти основных факторов смертности, говорят медики. Более двух миллионов россиян ежегодно уходят из жизни из-за последствий, вызванных ожирением. В программе форума – взгляд эндокринологов, кардиологов, ревматологов и других врачей на решение проблемы. Один из радикальных способов борьбы с лишним весом – хирургический, когда специалисты проводят определенные манипуляции на желудке. В рамках конференции свой багаж знаний получили возможность пополнить детские кардиологи. «Как не пропустить болезнь сердца у ребенка и подростка?» — об этом рассказала гостья из Москвы – вице-президент Ассоциации детских кардиологов России Елена Дягтерёва. По итогам форума участники получат сертификаты о повышении квалификации.