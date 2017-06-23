Как избежать ошибок при оформлении недвижимости, снизить административные барьеры и сократить сроки предоставления госуслуг? — 2017.06.23





Ответы на эти вопросы сегодня искали кадастровые инженеры — участники «круглого стола», который прошел в филиале МФЦ в Нальчике. Одна из актуальных проблем, существующих сегодня, — отсутствие межевания земель. Как отмечают эксперты, это очень усложняет работу кадастровых инженеров. К примеру, судебные споры между соседями чаще всего возникают именно из-за нечеткого определения границ земельных участков. В немалой степени на ошибки влияет и незнания новых законов, подчеркнула Высокинская. Поэтому и проводятся такие мероприятия, чтобы рассказать специалистам о нововведениях. В частности, сейчас кадастровым инженерам рекомендуется переходить на онлайн-оформление документов, с использованием личных кабинетов в интернете. Современные технологии позволяют экономить время ожидания в очереди, потому что не требуется посещения офиса. В этом году, в соответствии с новыми целевыми моделями, 45 процентов услуг в сфере земельных отношений предполагается оказывать в электроном виде.