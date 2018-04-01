Как избежать несчастных случаев на производстве и проводить профилактику профессиональных заболеваний? — 2018.04.06





Минтруда республики запускает акцию под названием «Поколение: безопасность и здоровье». Она направлена на охрану труда и рассчитана на месяц. Активное участие в ней примут профсоюзы, работодатели и профильные ведомства. Запланированы совещания, проверки и лекции по правилам безопасности и улучшению условий труда. Важным в министерстве считают и образование детей в сфере охраны труда. Специально для подрастающего поколения объявлен конкурс рисунка по этой теме. Работы необходимо подать в районные центры занятости. После они появятся на сайте ведомства. Победителей определят путем голосования.