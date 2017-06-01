Как действовать представителям бизнес-сообщества, чтобы оставаться в рамках правового поля… Сотрудники республиканского Управления Федеральной антимонопольной службы впервые организовали публичное обсуждение результатов своей работы — 2017.06.28





Встреча прошла в Кабардино-Балкарском гос_университете. На нее пригласили самих предпринимателей и представителей контрольно-надзорных органов. Участники обсудили вопросы, связанные с применением анти_монопольного законодательства, а также требования документов, регламентирующих сферу рекламы и закупок. Зам_руководителя Управления Анна Кумахова рассказала о выявленных типовых нарушениях, а также о требованиях, которые следует неукоснительно соблюдать. К обсуждению подключились и члены общественных организаций, которые представляют интересы предпринимателей.