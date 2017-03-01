«Кайсын Кулиев. 100 лет» — так называется книга Рамазана Абдулатипова, которая вышла в свет в издательстве «Дагестанский писатель» и посвящена вековому юбилею народного поэта Кабардино-Балкарии — 2017.03.03





Круглую дату, напомню, будут отмечать в ноябре этого года. Глава Дагестана с большой теплотой рассказывает о своем отношении к выдающемуся деятелю литературы. «Кайсын Кулиев: певец Кавказа из Чегема» – так называется одно из повествований. «Столетие со дня рождения поэта не только обязывает нас вновь перечитать любимые многими стихи, но и вновь ощутить, что его творчество — духовно-эстетическое связующее звено для народов просвещенного мира», — пишет автор. «Когда мы говорим о братской Кабардино-Балкарии, — добавляет Абдулатипов, — перед нами всегда возникают два великих образа – кабардинец АлимКешоков и балкарец Кайсын Кулиев. Две поэтические глыбы, две вершины, напоминающие двуглавую мощь Эльбруса». Добавлю, что книга в честь лауреата Ленинской и Государственных премий была представлена жителям Кабардино-Балкарии в феврале нынешнего года во время Дней молодежной культуры Дагестана.