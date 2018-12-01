Качество воды в реках соответствует установленным нормам. Об этом сегодня заявили на заседании «круглого стола» в Парламенте Кабардино-Балкарии — 2018.12.14





Улучшение произошло в том числе после того, как прекратили работать спиртопроизводящие предприятия, отметила в своем выступлении зам руководителя республиканского управления Росприроднадзора Тамара Шевченко. Большинство стоков перед сбросом в водоемы проходят фильтрацию на очистных сооружениях. Последние, по ее словам, требуют серьезного обновления. Значительно сократилось количество мусора, в том числе твёрдых бытовых отходов в водоохранных зонах. В целом, экологическая ситуация в бассейнах рек республики остается благополучной, отметил руководитель департамента министерства природных ресурсов и экологии Марат Циканов. Депутаты информацию заслушали и дали ряд рекомендаций.