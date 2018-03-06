Качественно новый уровень оказания нефрологической помощи… Третью неделю в Нальчике работает диализный центр для людей с почечной недостаточностью — 2018.03.06





Рассчитан он на 20 койко-мест. Искусственное очищение крови и других жидкостей организма здесь сейчас проходят больше 90 человек. В числе пациентов — не только жители Кабардино-Балкарии, но даже москвичи. Центр оснащен современным оборудованием. Терапию проводят с помощью аппарата «Искусственная почка». Помощь оказывают бесплатно при наличии полиса обязательного медстрахования. За последние полгода в республике сданы в эксплуатацию три современных диализных центра. Регион полностью обеспечивает свои потребности в этом виде медицинских услуг, говорят специалисты. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, в регулярном проведении гемодиализа нуждаются больше трёхсот жителей республики, и сейчас им оказывают качественную высокотехнологичную помощь.