Кабардино-Балкарский аграрный университет приобрел новую сельскохозтехнику для выращивания стевии — 2019.01.10





Это трава южноамериканского происхождения, которая используется для производства натурального сахарозаменителя. Многофункциональный мини-трактор МТЗ «Беларусь» и прицепная техника: плуг, культиватор, борона, почвообрабатывающая фреза и окучник приобретены на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи. Разработкой уникального проекта занималась группа студентов Кабардино-Балкарского аграрного университета под руководством профессора ВУЗа Ирины Ханиевой. Стевию намерены выращивать на своем учебно –производственном участке. Этот сахарозаменитель остро необходим для диабетиков.

Весной стевию высадят в собственных теплицах. Потом закупят оборудование для упаковки этой лекарственной травы в специальные мешочки. Проект уже готов.