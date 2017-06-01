Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой посетил министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — 2017.06.28





В рамках двусторонней встречи с Главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым обсуждены основные направления социально-экономического развития республики, реализации приоритетных инвестиционных проектов, государственной поддержки агропромышленной сферы, предпринимательства, туристско-рекреационного комплекса. В этот же день в Доме Правительства КБР под председательством Льва Кузнецова и Юрия Кокова состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса региона. В его работе приняли участие руководители территориальных управлений «Газпрома», «МРСК Северного Кавказа», «Россетей», профильных министерств и ведомств, правоохранительных структур, контрольно-надзорных органов, главы администраций муниципальных образований, представители предприятий ТЭК и ЖКХ КБР. Всестороннее рассмотрение получили темы консолидации усилий органов власти на местах, ресурсоснабжающих организаций в укреплении платежной дисциплины, модернизации инженерных сетей, установки узлов учета, внедрения на территории республики современной системы расчетов за услуги энергоснабжения. В настоящее время в регионе обеспечивается стопроцентная оплата текущего потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов. В результате принятых мер за шесть месяцев текущего года удалось значительно снизить потери в сетях, вдвое увеличить объемы платежей теплоснабжающих организаций в сравнении с предыдущим периодом. Однако, подчеркнул Юрий Коков, обращаясь к участникам совещания, несмотря на имеющиеся положительные результаты, предстоит еще много сделать для решения стоящих в этом сегменте задач. С информацией о положении дел в отрасли, состоянии и перспективах ее развития выступили заместитель председателя правительства КБР Владимир Болотоков, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Нальчик» Владимир Анастасов, управляющий директор «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, руководитель департамента развития ООО «АБР Регион» Александр Фукалов, руководители теплоснабжающих компаний, главы администраций районов и городских округов. С учетом прозвучавших замечаний и предложений, принято решение о детальной проработке долгосрочной программы развития ТЭК Кабардино-Балкарии.