Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов России, где начали внедрять врачебные онлайн-консультации. Эта новая система, которую сейчас тестирует федеральный Минздрав — 2017.04.03





О ней рассказали на заседании проектного комитета «Здравоохранение» при Правительстве России под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Теперь медики Кабардино-Балкарии смогут дистанционно консультировать своих коллег по специальностям «перинатология», «неонатология» и «кардиология». Планируется, что в будущем список врачебных направлений для онлайн-обсуждения и число пилотных регионов будет увеличиваться. Телемедицинские консультации будут строиться на базе единой государственной информационной системы, разработанной Ростехом, поясняют в Минздраве России.