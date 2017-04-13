Кабардино-Балкария в лидерах рейтинга российских субъектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности — 2017.04.13


Об этом заявлено на видеосовещании с регионами, организованном федеральным Министерством энергетики. В частности, отмечено качество проделанной работы и представленных республикой отчетов. На видеоконференции замминистра энергетики Александр Инюцын подчеркнул, что Кабардино-Балкария основательно подошла к подготовке и утверждению Программы проведения Всероссийского фестиваля «#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». Для проведения этого форума и профильных конкурсов «ЭНЕС» и «МедиаТЭК» в республике сформирован оргкомитет, куда включены представители региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления. На высоком уровне разработан и План реализации Концепции открытости Госкомитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору на 2017 год, прозвучало на совещании.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.13 18:33

— К1уэк1уэ Юрий республикэм щыпсэухэм я щхьэ 1уэхук1э 1ущ1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.13 18:32

— Юрий Коков инсанланы приёмгъа алгъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.13 18:31

— Глава КБР Юрий Коков встретился сегодня в Исламском институте с раис-имами республики

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.13 16:38

— К1уэк1уэ Юрий ц1ыхухэм я щхьэ 1уэхук1э 1ущ1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.13 16:35

— Юрий Коков имамла бла тюбешгенди

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.13 16:33

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.

Подробнее