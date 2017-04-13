Кабардино-Балкария в лидерах рейтинга российских субъектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности — 2017.04.13





Об этом заявлено на видеосовещании с регионами, организованном федеральным Министерством энергетики. В частности, отмечено качество проделанной работы и представленных республикой отчетов. На видеоконференции замминистра энергетики Александр Инюцын подчеркнул, что Кабардино-Балкария основательно подошла к подготовке и утверждению Программы проведения Всероссийского фестиваля «#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». Для проведения этого форума и профильных конкурсов «ЭНЕС» и «МедиаТЭК» в республике сформирован оргкомитет, куда включены представители региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления. На высоком уровне разработан и План реализации Концепции открытости Госкомитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору на 2017 год, прозвучало на совещании.