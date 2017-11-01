Кабардино-Балкария приняла участие в «Географическом диктанте». Акция состоялась накануне во всех регионах России и В более чем 20-ти странах мира. В нашей республике было открыто пять площадок для проверки знаний — 2017.11.27





Больше всего их было в Нальчике – в вузах и других образовательных центрах, однако в этом году о своем участии заявила и школа села Кахун. Акцию проводит Русское географическое общество вот уже третий раз. Перед началом испытаний участникам раздали необходимые бланки и объяснили правила написания диктанта. Состоял он из трех частей: это вопросы на знание географических терминов, на умение ориентироваться по карте, а также на определение объектов по отрывкам из художественных произведений. Пройти все этапы нужно было за 45 минут. Как говорят организаторы, такой «срез знаний» направлен на повышение общей грамотности россиян. Каждый участник получил номер, по которому можно узнать результаты. Акция «Географический диктант» продолжается. Те, кто не успел попасть на региональную площадку, имеют возможность проверить себя в режиме онлайн. Ответить на вопросы можно до 14-ти часов 30-го ноября на сайте проекта.