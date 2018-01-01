Кабардино-Балкария планирует представить на Российском инвесфоруме в Сочи шесть крупных проектов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона — 2018.01.26





Форум пройдет в середине февраля. Республика расскажет о своем потенциале в рамках единой экспозиции компаний «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа». В промышленной отрасли будут представлены проекты разработки Тырныаузского горнорудного месторождения, создания комплекса «Этана» и производства томографов. В сфере АПК республика, в частности, намерена предложить проект строительства консервного завода, который специализируется на томатной пасте. Минкурортов ознакомит посетителей с потенциалом Кабардино-Балкарии в сфере туризма и отдыха. Кроме того, участники форума смогут оценить качество производимого в республике продовольствия.