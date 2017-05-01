Кабардино-Балкария готовится к празднованию Дня Великой Победы. 9-го мая основные торжества пройдут в столице республики — 2017.05.03





По традиции в этот день состоится шествие «Бессмертного полка». Жители республики пройдут по проспекту Ленина с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, блокадников, бойцов Сопротивления. Колонна начнёт движение в 11 часов от здания Федерации профсоюзов. По окончании шествия на площади Согласия состоится театрализованное представление, будет организована полевая кухня. Также на 9 мая запланированы скачки — они пройдут во второй половине дня на Нальчикском ипподроме, призовой фонд – полмиллиона рублей. Завершит череду праздничных событий салют, который начнется в девять вечера. Кстати, всего в плане мероприятий в честь Дня Победы — около 200 пунктов. Концерты, акции памяти, автопробеги состоятся во всех городах и районах Кабардино-Балкарии… Напомню, что на фронт ушли больше 60 тысяч уроженцев нашей республики, свыше 40 тысяч остались на полях сражений, 33 были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 12 тысяч удостоены боевых орденов и медалей.